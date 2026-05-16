В ДТП в Рязанской области погиб человек, трое пострадали

Отмечается, что 16 мая около 00:05 на 135-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» произошло 34-летний местный житель за рулем «ВАЗа» допустил столкновение с «Рено Логан», которым управлял 19-летний водитель из Москвы. Водитель «ВАЗа» скончался на месте от полученных травм. Трое человек — водитель и пассажирка «Рено» (19 и 18 лет) и 31-летний пассажир «ВАЗа» — получили травмы и были госпитализированы. Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь.

По информации из соцсетей, на месте работают сотрудники ГАИ, по факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.