Рязанец заплатит почти 800 тысяч рублей за потоп в квартире соседей

Рязанский областной суд оставил в силе решение о взыскании ущерба за залитие квартиры бывших соседей. О решении суда в пользу владельцев пострадавшей квартиры рассказали в Областном суде.

Инцидент произошел в июне 2023 года. В квартире на верхнем этаже разорвалась гибкая подводка холодного водоснабжения, и вода хлынула в квартиру снизу. УК зафиксировала, что повреждение случилось после вводного крана, значит, ответственность несет собственник помещения.

К моменту потопа квартира уже была продана, но акт приема-передачи еще не подписали. Суд учел, что новый владелец не успел оценить состояние коммуникаций и не мог повлиять на ситуацию. Ответственность возложили на бывшего хозяина.

Эксперты оценили стоимость восстановительного ремонта почти в 800 тысяч рублей. Именно эту сумму взыскали с ответчика. Решение вступило в законную силу.