Рязанцам пообещали дождь 17 мая, возможны грозы
17 мая ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами будет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью прогреется до +10…+15°С, днем до +23…+28°С.
Соответствующий прогноз погоды на воскресенье опубликовали на сайте ГУ МЧС.
