Ребенок получил серьезную травму в центре Рязани

Инцидент случился 16 мая в скейт-парке на Лыбедском бульваре. Как рассказала очевидица, подросток лет 12-14 упал с самоката. «Дети кричали, что он голову проломил. Сразу вызвали скорую. Машина скорой приехала буквально за пять-семь минут, подъехала прямо к скейт-парку. Врачи сработали молниеносно, им помог проходивший мимо мужчина — вместе вынесли ребенка на носилках. Судя по всему, травма серьезная, возможно, черепно-мозговая. Мальчика быстро увезли в больницу», — описала рязанка ситуацию.