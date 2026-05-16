На трассе М-5 в Рязанской области произошло массовое ДТП, есть погибшие

15 мая примерно в 22:10 на 338-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГАИ по региону.

По предварительным данным, 51-летний водитель из Смоленской области, управляя грузовым автомобилем «Даф», допустил столкновение с легковым автомобилем «Хендай Сантафе» под управлением 37-летнего жителя Пензенской области. После удара обе машины столкнулись с грузовиком «Вольво», за рулем которого находился 30-летний гражданин Республики Беларусь.

В результате происшествия на месте скончались водитель «Дафа» и пассажир «Хендай Сантафе». Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и экстренных служб. По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.