На острове в Окском заповеднике лосиха родила двойню

Сотрудники поделились, что на небольшом островке, окруженном водами весеннего разлива, лосиха родила сразу двух лосят. На снимках с фотоловушки видно, как лосята подходят к сосне, о которую любят чесаться кабаны.