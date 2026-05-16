Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 931
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 179
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 262
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 309
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
16-летнему подростку из Рязанской области объявили сбор на лечение лимфомы
16-летнему Михаилу из Шилова срочно нужна помощь. У мальчика лимфома Беркитта — агрессивная опухоль. Подросток прошел несколько курсов химиотерапии. После рецидива врачи назначили иммунотерапию препаратом «Колумви». Лекарства нет в отделении, бюджет его не закупает. Стоимость курса — 2 миллиона 398 тысяч 561 рубль. Помочь можно по ссылке: rusfond.ru/letter/55/26461.

16-летний Михаил из рабочего поселка Шилово Рязанской области борется с агрессивным онкологическим заболеванием — лимфомой Беркитта. Подростку требуется дорогостоящая иммунотерапия, которую невозможно получить за счет бюджета. Сбор средств открыт на платформе Русфонда.

Как написала мать Михаила, он рос здоровым и активным ребенком, но в прошлом году начал часто болеть — перенес несколько бронхитов и пневмонию. Зимой его самочувствие резко ухудшилось: появилась бледность, слабость, боли в суставах и животе, приступы рвоты. Прямо на уроке мальчику стало плохо, школьный врач направила его на обследование. Анализ крови показал критически высокий уровень лейкоцитов, а УЗИ выявило увеличение печени и селезенки.

В областной детской больнице после МРТ обнаружили большую опухоль в средостении и жидкость в брюшной полости. После консультации с московскими специалистами диагноз подтвердился — лимфома Беркитта, агрессивная опухоль лимфатической системы.

Михаил прошел четыре курса химиотерапии, но произошел рецидив — появились новые очаги заболевания. Чтобы добиться ремиссии, врачи назначили иммунотерапию препаратом «Колумви». Это современное и эффективное лекарство, но его нет в отделении, а бюджет не предусматривает закупку. Стоимость курса — 2 миллиона 398 тысяч 561 рубль.

На данный момент собрано 104 тысячи 402 рубля.

Помочь можно по ссылке.

Фото: Евгения Жуланова