16-летнему подростку из Рязанской области объявили сбор на лечение лимфомы

16-летнему Михаилу из Шилова срочно нужна помощь. У мальчика лимфома Беркитта — агрессивная опухоль. Подросток прошел несколько курсов химиотерапии. После рецидива врачи назначили иммунотерапию препаратом «Колумви». Лекарства нет в отделении, бюджет его не закупает. Стоимость курса — 2 миллиона 398 тысяч 561 рубль. Помочь можно по ссылке: rusfond.ru/letter/55/26461.

Как написала мать Михаила, он рос здоровым и активным ребенком, но в прошлом году начал часто болеть — перенес несколько бронхитов и пневмонию. Зимой его самочувствие резко ухудшилось: появилась бледность, слабость, боли в суставах и животе, приступы рвоты. Прямо на уроке мальчику стало плохо, школьный врач направила его на обследование. Анализ крови показал критически высокий уровень лейкоцитов, а УЗИ выявило увеличение печени и селезенки.

В областной детской больнице после МРТ обнаружили большую опухоль в средостении и жидкость в брюшной полости. После консультации с московскими специалистами диагноз подтвердился — лимфома Беркитта, агрессивная опухоль лимфатической системы.

Михаил прошел четыре курса химиотерапии, но произошел рецидив — появились новые очаги заболевания. Чтобы добиться ремиссии, врачи назначили иммунотерапию препаратом «Колумви». Это современное и эффективное лекарство, но его нет в отделении, а бюджет не предусматривает закупку. Стоимость курса — 2 миллиона 398 тысяч 561 рубль.

На данный момент собрано 104 тысячи 402 рубля.

