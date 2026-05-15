Выпускникам колледжей смогут присваивать квалификацию по итогам одного экзамена

Правительство России утвердило порядок, по которому выпускники колледжей и техникумов смогут получать профессиональную квалификацию по итогам демонстрационного экзамена. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС. Решение о проведении такой оценки будет принимать работодатель, однако участие возможно только с согласия самого выпускника.

Оценивать результаты экзамена будут советы по профессиональным квалификациям. Они также займутся утверждением экзаменационных материалов и проверкой квалификации экспертов, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии.

Предполагается, что новый механизм поможет выпускникам подтвердить свои практические навыки и повысит их шансы на трудоустройство.