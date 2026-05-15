ВВП России в марте прибавил 1,8%, сообщил Путин

Глава государства поручил правительству уделять особое внимание вопросам поддержки экономического роста. «Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов — то есть, чтобы экономический рост становился все более основательным и устойчивым», — отметил он.

ВВП России в марте прибавил 1,8%, сообщил Владимир Путин на совещания по вопросам экономики. Об этом написал 15 мая «Ъ».

Кроме того, Путин заявил, что безработица в России остается на минимальном уровне в 2,2%, передало ТАСС.