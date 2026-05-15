ВТБ удвоил кредитный портфель туристических проектов среднего и малого бизнеса

ВТБ увеличил финансирование туристической отрасли. Кредитный портфель по льготной программе № 141 в сегменте среднего и малого бизнеса по итогу первого квартала 2026 года достиг 62,4 млрд рублей, увеличившись за год на 94%. Об этом рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко на открытии флагманского офиса банка во Владивостоке.

При поддержке банка реализовано 59 проектов в сфере туризма. Особую роль в процессе играет Дальний Восток, где формируются новые точки роста туризма. Реализация проектов в регионе позволяет не только увеличить номерной фонд, но и создать комплексную среду — с транспортной, сервисной и рекреационной инфраструктурой.

«Мы видим устойчивый интерес бизнеса к инвестициям в туристическую инфраструктуру Дальнего Востока. Сегодня на регион приходится почти 10% нашего портфеля по программе: порядка 2 млрд рублей — в Приморском крае и 3,5 млрд — в Хабаровском. При этом только с начала года в Приморье уже профинансированы проекты на 840 млн рублей. Это не точечные инициативы, а формирование полноценной туристической инфраструктуры, способной обеспечить качественный сервис. Такой подход закладывает основу для долгосрочного развития региона и роста его экономической активности», — рассказал Руслан Еременко.

Льготная программа № 141 была запущена в феврале 2021 года. Средства по ней направляются на создание и развитие туристической инфраструктуры, включая гостиничные комплексы, апарт-отели и сопутствующие сервисы. В 2025 году объем выдач ВТБ в рамках программы вырос на 74% по сравнению с 2024 годом и составил 26,5 млрд рублей.

