ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне СВО

15 мая российская армия освободила Чаривное в Запорожской области и установила контроль над Чайковкой в Харьковской области. Помимо этого, за неделю ВС РФ нанесли массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА. Поражены: предприятия ОПК Украины; объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ; военные аэродромы; места сборки, хранения и запуска беспилотников; склады боеприпасов, горючего; пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.