Врач посоветовала в жару есть овощи, фрукты и легкий белок

По словам медика, в жаркую погоду рацион должен быть максимально легким: основа — овощи, фрукты, ягоды (арбуз, клубника, яблоки), из белков лучше выбирать курицу, рыбу, яйца, готовить их утром или вечером, чтобы не нагревать кухню. Стоит избегать жирной и жареной пищи, фастфуда, наваристых супов вроде борща. Пить нужно 1,5-3 литра воды в день маленькими глотками каждые 15-20 минут, подойдет чистая вода, минералка, зеленый чай без сахара, морсы.