В Захаровском районе управляющая компания получила представление от прокуратуры

Прокуратура Захаровского района провела проверку работы местной управляющей компании и выявила нарушения в содержании многоквартирных домов. В ходе проверки выяснилось, что в подвалах жилых домов не соблюдаются необходимые температурные условия и уровень влажности. Сотрудники компании не устраняют протечки и источники сырости, из-за чего стены подвалов повреждаются. Кроме того, подвальные помещения не очищаются от мусора должным образом. Также обнаружено, что управляющая организация не следит за состоянием дверей и замков в подвалах. По результатам проверки директору управляющей компании было вынесено представление. Руководство организации приняло меры: ответственное должностное лицо получило дисциплинарное взыскание, а выявленные нарушения начали устранять.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

