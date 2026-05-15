В школе Рязани открыли новый автогородок, где дети будут изучать Правила дорожного движения

Во дворе школы № 49 в Рязани открылся детский автогородок для изучения правил дорожного движения. На торжественном мероприятии присутствовала корреспондент РЗН Инфо.

Ещё недавно здесь был обычный школьный двор, а теперь — настоящий мини-город с проезжей частью, перекрёстками и знаками. Посёлок Строитель, улица Предзаводская: именно в этом месте появилась уникальная учебная зона площадью около тысячи квадратных метров. Теперь у школьников есть возможность в условиях, максимально приближённых к реальным, отрабатывать навыки безопасного перехода дороги, изучать правила для пешеходов и велосипедистов.

Обустройство этой территории стало возможным благодаря поддержке «Газпромнефть — Битумные материалы». И это не первая инициатива предприятия: ранее здесь же открыли специальный класс для изучения ПДД, организуют открытые уроки. А теперь теорию можно закрепить прямо во дворе школы. Проект реализован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти».

«Рязанский завод битумных материалов занимается производством продукции для строительства надежных и качественных дорог, но ни одна лучшая дорога не станет безопасной, если участники движения не будут соблюдать ПДД», — подчеркнул на открытии Виталий Черевко, директор предприятия (входит в «Газпромнефть — Битумные материалы»). — Сейчас у школьников появилась возможность на территории автогородка оттачивать навыки, которые позволят вести себя более уверенно на дорогах".

Выступая перед учащимися и гостями мероприятия, директор школы № 49 Андрей Баранов отметил, что реализация таких проектов помогает лучше запоминать информацию и применять ее на практике. «Автогородок позволит по-другому взглянуть на безопасность и быть более грамотными. Я надеюсь, что эта площадка станет местом дополнительного получения знаний и поможет ребятам лучше ориентироваться в сложных дорожных ситуациях», — подчеркнул он.

Открытие автогородка создает возможности для практико-ориентированного обучения детей. По словам Игоря Фомичёва, начальника Центра ДиТН ПБДД Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области, одной теории ПДД недостаточно, настоящий навык закрепляется только в момент преодоления конкретной ситуации. «Теперь у нас есть современная база, где можно моделировать сложные дорожные сценарии и отрабатывать правильные поведенческие установки, снижая риск травматизма на реальных улицах города», — отметил он.

Для учеников четвертых классов старший инспектор по пропаганде Центра ДиТН ПБДД Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Александра Тюрина провела практическое занятие. Ребята надели сигнальные жилеты — и исследовали каждый уголок автогородка. Учились правильно переходить перекресток, различать звуки машин, разбираться в дорожных знаках, отрабатывали правила поведения на дорогах.

Новый автогородок вызвал у детей яркие эмоции, и они с радостью поделились своими впечатлениями с гостями мероприятия. Так, например, ученик четвертого класса Ярослав Макаров сказал, что теперь изучать правила и отрабатывать разные дорожные ситуации будет еще интереснее и увлекательнее, ведь в школе появились настоящие пешеходные переходы, знаки и разметка.

«Меня переполняют эмоции! Я очень рад, что у нашей школы появилась такая возможность. Я уже знаю правила дорожного движения, но теперь продолжу их совершенствовать. Мне нравится ездить на велосипеде в компании друзей, потому что это очень весело. С ребятами мы катаемся по тротуарам и всегда соблюдаем ПДД», — рассказал школьник.

Интерес детей к новой учебной зоне не заставил себя ждать. Едва завершились торжественная церемония и открытый урок, как многие ученики остались в автогородке — им не терпелось поближе познакомиться с удивительной территорией, которая появилась в их школе.

Фото предоставлены «Газпромнефть — Битумные материалы».