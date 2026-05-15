В Рыбновском округе посевная площадь составит более 40 тыс. гектаров

В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Рыбновского округа прогнозируемая посевная площадь в этом сезоне достигнет 40 175 га. Из них озимые, посеянные осенью 2025 года, занимают 14 372 га, яровые зерновые — 10 477 га, овощи — 314 га, картофель — 30 га, масличные — 2 484 га, кукуруза — 4 180 га, однолетние травы — 1 738 га, многолетние — 1 197 га. По состоянию на 2026 год яровые зерновые посеяны на 21%, однолетние травы — на 23%, кукуруза — на 10%. Подкормка озимых завершена на 98%.