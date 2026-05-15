В Рязанском районе 16 мая проведут бесплатную вакцинацию собак и кошек

График выезда: с 9:30 до 10:00 село Мушковатово (у магазина «Продукты родного края»), с 10:30 до 11:00 там же (у клуба); с 10:05 до 10:25 деревня Даниловка (у дома 25); с 11:05 до 11:20 деревня Ульяновка (у дома 21), с 11:25 до 11:40 (у магазина 49); с 11:50 до 12:30 деревня Нашатыркино (подворный подход); с 12:35 до 13:00 деревня Березники (подворный обход). Отказ от вакцинации грозит владельцу административной ответственностью.