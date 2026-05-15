В Рязанской области пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей

В пятницу, 15 мая, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут в регионе рейд «Нетрезвый водитель». Мероприятия направлены на выявление водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, а также управляющих транспортом в состоянии опьянения. Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки». В Госавтоинспекции призвали жителей не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: 29-74-54, 29-74-64 и 112.