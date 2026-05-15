В Рязанской области потребление алкоголя в апреле составило 7,92 л на человека

В апреле текущего года потребление алкоголя в Рязанской области составило 7,92 литра чистого спирта на человека. Статистику опубликовали на сайте ЕМИСС.

Отмечается, что этот показатель немного ниже среднего по России, который составляет 8,06 литра на человека в год.

Наиболее «трезвыми» регионами страны стали Чечня, Ингушетия и Дагестан, где потребление алкоголя не превышает 1 литра на человека.

В то же время, самыми «пьющими» регионами являются Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная область, где потребление алкоголя превышает 14 литров на человека.