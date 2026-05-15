В Рязанской области объединят два соцучреждения

В Михайловском районе реорганизуют систему социального обслуживания. Согласно документу, государственное бюджетное учреждение «Михайловский комплексный центр социального обслуживания населения» присоединят к государственному бюджетному стационарному учреждению «Михайловский дом социального обслуживания». Правопреемником станет «Дом социального обслуживания». «Реорганизация проводится в целях повышения эффективности использования ресурсов государственных бюджетных учреждений», — отмечается в распоряжении. Цели деятельности учреждений сохранятся. Функции и полномочия учредителя от имени области останутся за министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области и министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области.