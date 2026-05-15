В Рязанской области мужчина хотел задушить пасынка

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Пьяный 38-летний житель села Муравлянка Сараевского округа схватил своего пасынка за шею за непослушание и угрожал задушить его. Все это происходило на глазах матери подростка, которая вызвала полицейских. Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством. Его лишили свободы на один год условно с испытательным сроком в два года. Кроме этого, с подсудимого взыскали 30 тысяч рублей.

