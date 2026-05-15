В Рязани восстановили электричество на девяти улицах
Отмечается, что в 15:30 электричество появилось вновь на улицах: Вокзальная, Первомайский проспект. Также в 16:16 свет восстановили по адресам: Новоселов, Тимуровцев, Касимовское ш., Советской Армии, Белинского, Боголюбова, Кальновский тупик. Напомним,
В Рязани вновь появился свет на нескольких улицах. Об этом сообщили в РГРЭС.
Отмечается, что в 15:30 электричество появилось вновь на улицах:
- Вокзальная,
- Первомайский проспект.
Также в 16:16 свет восстановили по адресам:
- Новоселов,
- Тимуровцев,
- Касимовское шоссе,
- Советской Армии,
- Белинского,
- Боголюбова,
- Кальновский тупик.
Ранее сообщили об отключении электроэнергии.