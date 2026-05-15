В Рязани управляющую компанию оштрафовали за несвоевременный ответ жителю

Госжилинспекция Рязанской области привлекла к административной ответственности ООО «УК «Рязанькомфортсервис» по статье «Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами».

Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ по региону.

Нарушение заключалось в том, что компания не соблюла срок рассмотрения обращения собственника помещения в доме № 8 корп.1 по улице Шереметьевской.