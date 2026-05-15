На посту ДПС в Рязани поймали иностранца с поддельными «правами»

23-летнего неработающего гражданина одной из стран ближнего зарубежья остановили для проверки на посту ДПС «Дягилевский». Выяснилось, что мигрант проживает в Рязани законно. Однако предъявленное им водительское удостоверение вызвало у полицейских сомнения в подлинности. Экспертиза подтвердила, что документ поддельный. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

В Рязани поймали иностранца с поддельным водительским удостоверением. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Злоумышленнику может грозить ограничение свободы, принудительные работы или тюрьма.