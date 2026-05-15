В Рязани обработали 13 территорий от клещей
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В местах массового скопления людей специалисты провели акарицидную обработку, чтобы предотвратить заражение инфекциями, которые переносят иксодовые клещи.
Работы выполнили в Центральном парке, парке имени Гагарина, парке Морской славы, парке Советско-Польского братства по оружию, Комсомольском парке, лесопарке, дендропарке, парке имени Белякова, Новопавловской роще, сквере имени Александрова, Березовой роще, сквере между улицами Советской Армии и Тимуровцев, а также в парке Черезовские пруды. Кроме того, обработали городские кладбища.
