В Рязани на улице Павлова уберут под землю более трех километров проводов

Также планируется провести ревизию существующих коммуникаций и убрать неиспользуемые линии. Потребителей уже переводят на резервные каналы, а также формируют новые каналы для укладки проводов. Работы осуществляются в рамках проекта «Чистое небо», который реализуется по поручению губернатора Павла Малкова. Отмечается, что с осени 2024 года уже демонтировано более 10 тысяч метров линий, из которых 7 тысяч метров убрали в 2026 году.

В Рязани на улице Павлова уберут под землю более трех километров проводов. Об этом сообщил ведущий работы по благоустройству подрядчик.

Также планируется провести ревизию существующих коммуникаций и убрать неиспользуемые линии. Потребителей уже переводят на резервные каналы, а также формируют новые каналы для укладки проводов.

Работы осуществляются в рамках проекта «Чистое небо», который реализуется по поручению губернатора Павла Малкова. Отмечается, что с осени 2024 года уже демонтировано более 10 тысяч метров линий, из которых 7 тысяч метров убрали в 2026 году.

Фото: «Каменный век» во ВКонтакте.