В Рязани братья-рецидивисты получили сроки до 5 лет колонии за кражу ювелирных изделий на 6,5 млн рублей

По данным следствия, в октябре 2025 года в ночью мужчины ночью проникли в ювелирный магазин, повредив запорные устройства двери. Злоумышленники демонтировали стеллажи и похитили драгоценности, после чего скрылись. С учетом позиции гособвинителя и наличия рецидива преступлений суд назначил 31-летнему брату наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а 33-летнему — 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор двум братьям 31 и 33 лет, признанным виновными в краже ювелирных изделий из магазина на сумму свыше 6 млн 594 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Мера пресечения до вступления приговора в силу оставлена в виде заключения под стражу.