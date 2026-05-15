В Рязани автобус сбил 10-летнего ребенка

ДТП произошло 14 мая, примерно в 18:40, около дома № 47 по улице Гоголя. По предварительной информации полицейских, 49-летний местный житель, управляя автобусом «ПАЗ Вектор Некст», наехал на 10-летнего ребенка. Несовершеннолетний получил травмы. Его доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.