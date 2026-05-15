В российских школах может появиться новый предмет

В Общественной палате РФ призвали сделать шахматы отдельным школьным уроком. Там считают, что предмет поможет детям развить память, логическое и стратегическое мышление. Для начала шахматы предлагают добавить как дополнительное занятие, а затем сделать их обязательным предметом.