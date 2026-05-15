В России зарплаты мужчин-руководителей оказались в 1,5 раза выше женских

Средняя зарплата мужчин на руководящих должностях в России в октябре 2025 года оказалась в 1,5 раза выше, чем у женщин. Разница составила 71,2 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. В среднем мужчины-руководители зарабатывали 212,5 тысячи рублей, женщины — 141,3 тысячи рублей.

Два года назад разрыв был меньше: тогда мужчины на руководящих должностях получали в среднем 166,3 тысячи рублей, женщины — 111,5 тысячи. Разница составляла 54,7 тысячи рублей.

Наибольший разрыв зафиксировали среди руководителей высшего звена. Там мужчины получали в среднем на 143,6 тысячи рублей больше женщин — почти в 1,8 раза.

В корпоративном секторе разница в зарплатах руководителей составила 67,6 тысячи рублей, в сфере производства — почти 64 тысячи рублей. В обоих случаях мужчины зарабатывали примерно в 1,4-1,5 раза больше.

В гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в розничной и оптовой торговле мужчины-руководители получали на 50,5 тысячи рублей больше женщин.