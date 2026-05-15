В России предложили присваивать статус «Ветеран труда» многодетным матерям

Законопроект внесли в Госдуму. Статус «Ветеран труда"предлагают присваивать женщинам, которые: родили и воспитали трёх и более детей; имеют трудовой стаж не менее 15 лет; достигли возраста 18 лет третьим ребёнком. По мнению авторов законопроекта, это позволит расширить социальные гарантии для многодетных матерей. Они смогут рассчитывать на отдельные виды пособий, компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, медицинскую и протезно-ортопедическую помощь и другие меры поддержки.

