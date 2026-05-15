В Рособрнадзоре заявили о невозможности утечки ответов ЕГЭ из-за защиты материалов

В преддверии основного периода ЕГЭ-2026 Рособрнадзор предупредил об активизации мошенников, предлагающих купить якобы настоящие контрольные измерительные материалы или готовые ответы.

В ведомстве подчеркнули, что утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технологических процедур: задания разрабатывают в охраняемых помещениях с видеонаблюдением, создается множество вариантов, которые шифруются и распределяются по часовым поясам, поэтому данные от мошенников не совпадут с реальными вариантами. Для печати материалов в пунктах проведения экзаменов требуются два ключа.

Россиянам рекомендовали не платить за ответы и не передавать личные данные. Единственный законный способ сдать ЕГЭ — качественная подготовка.