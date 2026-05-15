В парке Ряжска начали вырубать здоровые деревья, местные в панике

Жители Ряжска сообщают, что в городском парке, который является любимым местом отдыха, началась реконструкция, сопровождающаяся вырубкой здоровых живых деревьев. Они выражают серьезное беспокойство, особенно учитывая, что город находится в чернобыльской зоне. По мнению местных жителей, деревья не только украшают парк, но и очищают воздух, защищают от пыли и радиации, а без них негде будет укрыться от солнца детям и пожилым людям.

Фото: соцсети.