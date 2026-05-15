Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 835
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 082
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 185
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 092
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
В ГД предложили ввести налоговые льготы для женщин-предпринимателей с детьми
В Госдуме предложили предоставить регионам право устанавливать налоговые льготы для женщин-предпринимателей, имеющих детей. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета по информполитике Марина Ким («Справедливая Россия»).

Документ предусматривает возможность снижения ставки по налогу на профессиональный доход до 1%, а также право субъектов РФ вводить пониженные налоговые ставки для матерей, ведущих бизнес.

Инициативу обсудили на круглом столе в Госдуме, по итогам которого участники направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать законопроект.

Проект закона внесла группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Он предлагает разрешить регионам снижать ставки по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса, созданного женщинами с детьми до семи лет, а также уменьшать налог по НПД до 1% для этой категории.

Марина Ким отметила, что многие женщины после рождения ребенка продолжают работать и развивать бизнес, однако сталкиваются с повышенной нагрузкой. По ее словам, задача инициативы — дать регионам инструмент поддержки, чтобы материнство не приводило к закрытию дела и потере дохода.