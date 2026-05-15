В ГД предложили ввести налоговые льготы для женщин-предпринимателей с детьми

В Госдуме предложили предоставить регионам право устанавливать налоговые льготы для женщин-предпринимателей, имеющих детей. Документ предусматривает возможность снижения ставки по налогу на профессиональный доход до 1%, а также право субъектов РФ вводить пониженные налоговые ставки для матерей, ведущих бизнес. Инициативу обсудили на круглом столе в Госдуме, по итогам которого участники направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать законопроект.

Проект закона внесла группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Он предлагает разрешить регионам снижать ставки по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса, созданного женщинами с детьми до семи лет, а также уменьшать налог по НПД до 1% для этой категории.

Марина Ким отметила, что многие женщины после рождения ребенка продолжают работать и развивать бизнес, однако сталкиваются с повышенной нагрузкой. По ее словам, задача инициативы — дать регионам инструмент поддержки, чтобы материнство не приводило к закрытию дела и потере дохода.