В центре Рязани легковушка врезалась в мотоциклиста

В Рязани на перекрестке улиц Соборной и Ленина произошло ДТП с мотоциклистом. Авария случилась 14 мая. По словам очевидцев, легковой автомобиль проехал перекресток и на скорости врезался в мотоциклиста, который стоял перед пешеходным переходом и ждал зеленый свет. После удара мотоциклиста зажало между двумя автомобилями — машиной, которая стояла позади, и врезавшейся легковушкой.

Мотоциклист остался жив. Данные о его состоянии и характере травм уточняются.