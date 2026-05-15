УК привлекли к ответственности за нарушения в доме на улице Островского в Рязани

Инспекция по контролю за соблюдением лицензионных требований рассмотрела дело об административном правонарушении в отношении ООО «Рязанский городской оператор». Об этом сообщила Госжилинспекция.
Отмечается, что причиной стали выявленные нарушения при управлении многоквартирным домом № 46 по ул. Островского в Рязани.
В ходе проверки обнаружены серьезные недостатки: на трубопроводе системы водоотведения в подвале первого подъезда обнаружена течь, не выполнены работы по дезинсекции и дезинфекции подвального помещения, а также не обеспечена надлежащая уборка мест общего пользования и не проведен текущий ремонт подъезда.
По результатам рассмотрения дела директора управляющей организации привлекли к административной ответственности за нарушение требований, установленных ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.