Участник СВО из Клепиковского района в отпуске погасил долг по алиментам в 846 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Житель Клепиковского района, находясь в отпуске со службы в зоне специальной военной операции, полностью погасил задолженность по алиментам на несовершеннолетних детей в размере 846 тыс. рублей.

Ранее мужчина нигде официально не работал, платил алименты нерегулярно, за что в августе 2025 года был привлечен к административной ответственности по статье «Неуплату родителем без уважительных причин» и отбыл 10 суток ареста.

После этого он так и не принял мер для погашения долга, и в январе 2026 года в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». Затем мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону СВО, в связи с чем уголовное дело приостановили. Приехав в отпуск, он добровольно погасил всю сумму долга.

Судебный пристав снял все ограничения и запреты, дознаватель проводит следственные действия для последующего прекращения уголовного дела