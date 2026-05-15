У жителя Сараевского района конфисковали мопед за повторную пьяную езду

Сараевский районный суд признал 37-летнего местного жителя виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре.

Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль после употребления алкоголя.

Нарушителя остановили сотрудники полиции. По результатам освидетельствования было подтверждено состояние алкогольного опьянения.

Суд назначил мужчине 200 часов обязательных работ и запрет на управление транспортом сроком на 1 год 8 месяцев. Также мопед осужденного конфискован в доход государства.