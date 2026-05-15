Суд признал рязанку наследницей земельного участка покойного мужа

В Рязанском районном суде рассматривалось дело, в котором вдова М. обратилась к администрации Рязанского муниципального округа. Об этом пишет пресс-служба суда. Отмечается, что женщина просила признать, что её покойный супруг был владельцем земельного участка, и установить за ней право наследования на этот участок. Суд внимательно изучил все представленные доказательства и решил, что вдова действительно имеет право на землю, так как она является наследницей.

