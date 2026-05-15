СК установил личность рязанца, выпавшего из окна дома в Дягилеве

В ведомстве уточнили, что в четверг, 14 мая, из окна многоквартирного дома на улице Белякова выпал мужчина 1965 года рождения. Признаков криминальной смерти на теле не зафиксировали. Отмечается, что рязанец проживал в том доме, из окна которого выпал. По данному факту Московский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку. Ранее очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

Следственный комитет установил личность рязанца, выпавшего из окна дома в Дягилеве. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

