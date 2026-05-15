Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 850
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 096
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 197
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 124
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
РязГМУ показал тренажер для выявления патологий сердца на форуме в Казани
Рязанский государственный медицинский университет (РязГМУ) им. академика И. П. Павлова показал свои медицинские и биотехнологические разработки на форуме «Россия — исламский мир: KazanForum». Об этом пишет ТАСС.

Одним из таких проектов стал тренажер для обучения обследованию сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Он выглядит как торс взрослого человека и помогает студентам и врачам отрабатывать навыки аускультации — прослушивания звуков сердца и легких.

Отмечается, что тренажер воспроизводит как нормальные, так и патологические звуки, создавая условия, похожие на настоящую клиническую практику. В тренажере доступно более 17 сценариев различных заболеваний.

Также на форуме представили лапароскопический тренажер LaPro. Он помогает студентам и врачам-хирургам учиться работать с лапароскопическими инструментами и отрабатывать командное взаимодействие.

Кроме того, РязГМУ показал линейку стоматологических средств «ЭКДИ-Фикс», которые помогают при использовании съемных зубных протезов и уходе за полостью рта.

В научной части экспозиции показали клеточные модели, демонстрирующие, как лекарства проникают через клеточные мембраны. Так врачи могут оценить безопасность и эффективность новых препаратов.

Фото: ТАСС.