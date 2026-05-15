РязГМУ показал тренажер для выявления патологий сердца на форуме в Казани

Рязанский государственный медицинский университет (РязГМУ) им. академика И. П. Павлова показал свои медицинские и биотехнологические разработки на форуме «Россия — исламский мир: KazanForum». Об этом пишет ТАСС.

Одним из таких проектов стал тренажер для обучения обследованию сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Он выглядит как торс взрослого человека и помогает студентам и врачам отрабатывать навыки аускультации — прослушивания звуков сердца и легких.

Отмечается, что тренажер воспроизводит как нормальные, так и патологические звуки, создавая условия, похожие на настоящую клиническую практику. В тренажере доступно более 17 сценариев различных заболеваний.

Также на форуме представили лапароскопический тренажер LaPro. Он помогает студентам и врачам-хирургам учиться работать с лапароскопическими инструментами и отрабатывать командное взаимодействие.

Кроме того, РязГМУ показал линейку стоматологических средств «ЭКДИ-Фикс», которые помогают при использовании съемных зубных протезов и уходе за полостью рта.

В научной части экспозиции показали клеточные модели, демонстрирующие, как лекарства проникают через клеточные мембраны. Так врачи могут оценить безопасность и эффективность новых препаратов.

Фото: ТАСС.