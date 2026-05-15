Рязанский облсуд взыскал почти 800 тысяч рублей за затопленную квартиру

Рязанский областной суд оставил без изменения решение Железнодорожного районного суда по делу о возмещении ущерба после залития квартиры. Бывший владелец жилья выплатит пострадавшей стороне почти 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда. В июне 2023 года квартиру истца затопило из-за разрыва гибкой подводки холодного водоснабжения в расположенной выше квартире. Согласно заключению специалиста, стоимость восстановительного ремонта составила почти 800 тысяч рублей.

В июне 2023 года квартиру истца затопило из-за разрыва гибкой подводки холодного водоснабжения в расположенной выше квартире. По данным управляющей компании, повреждение произошло после вводного крана на кухне, поэтому ответственность легла на собственника жилья.

При этом за несколько дней до коммунальной аварии квартиру продали другому владельцу, однако стороны еще не подписали акт фактической передачи жилья. Суд пришел к выводу, что новый собственник не успел полноценно оценить состояние квартиры и не имел возможности принять меры для ее содержания.

В итоге районный суд взыскал ущерб с бывшего владельца квартиры. Ответчик попытался обжаловать решение, однако Рязанский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.