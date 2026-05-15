Рязанский облсуд подтвердил штраф 20 тыс. рублей за митинг без уведомления

Суд установил, что 14 марта 2026 года женщина через свой телеграм-канал призвала неопределенный круг лиц прийти 15 марта на митинг для записи коллективного видеообращения. На следующий день она провела мероприятие, в котором участвовало 10 человек, но уведомление о его проведении не подавала. Мария Ракчеева обжаловала постановление, но областной суд признал решение первой инстанции законным и обоснованным, а жалобу — не подлежащей удовлетворению.

Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Октябрьского районного суда, которым Мария Ракчеева признана виновной по статье «Проведение публичного мероприятия без подачи уведомления» и оштрафована на 20 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

