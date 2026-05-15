Рязанский бизнес взял кредиты почти на 38 млрд рублей

В первом квартале 2026 года банки выдали предприятиям Рязанской области 37,7 млрд рублей кредитов. Это на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. Основная часть кредитов пришлась на компании из сферы оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства и обрабатывающих производств. Также активно кредитовались строительные организации.

Более половины общего объема займов получили представители малого и среднего бизнеса.

На 1 апреля 2026 года общий корпоративный кредитный портфель в Рязанской области составил 304,8 млрд рублей. Половина этой суммы приходится на задолженность предприятий обрабатывающей промышленности.