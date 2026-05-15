Рязанских выпускников предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ

В преддверии основного периода ЕГЭ мошенники начали использовать новую схему обмана выпускников. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве. По данным экспертов, аферисты предлагают школьникам якобы «персональный подбор ответов» к экзаменационным вариантам. Для этого ученикам предлагают пронести телефон на экзамен и отправить через чат индивидуальный номер КИМ. В Роскачестве подчеркнули, что подобные предложения являются мошенническими. Кроме того, попытка воспользоваться телефоном на экзамене может привести к удалению участника с ЕГЭ и аннулированию результатов.

В преддверии основного периода ЕГЭ мошенники начали использовать новую схему обмана выпускников. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

По данным экспертов, аферисты предлагают школьникам якобы «персональный подбор ответов» к экзаменационным вариантам. Для этого ученикам предлагают пронести телефон на экзамен и отправить через чат индивидуальный номер КИМ.

После этого злоумышленники обещают прислать правильные ответы, однако на деле используют психологические уловки, чтобы выманить деньги.

В Роскачестве подчеркнули, что подобные предложения являются мошенническими. Кроме того, попытка воспользоваться телефоном на экзамене может привести к удалению участника с ЕГЭ и аннулированию результатов.