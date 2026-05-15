Рязанские экологи очистили берег реки Трубеж

Рязанские экологи очистили береговую полосу и части водоохранной зоны реки Трубеж. Как сообщила администрация города, помощь оказали сотрудники Филиала АО «РН-Транс».

Отмечается, что в рамках акции очищена территория протяженностью 1 км вниз по течению от пешеходного моста по Московскому шоссе.

Также в результате совместных усилий извлечено более 4 кубометров мусора.