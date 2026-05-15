Рязанские аграрии засеяли 143 тысячи га яровых зерновых культур

Это 42% от запланированной площади. Сев подсолнечника завершен на 31% (24 тыс. га), рапса — на 39% (28 тыс. га), сои — на 5% (8 тыс. га), сахарной свёклы — на 60% (4,2 тыс. га). Кукуруза на зерно засеяна на 6% (2,5 тыс. га), а кукуруза на силос — на 10% (3,5 тыс. га). Также продолжаются работы по посадке овощей и картофеля. Подкормка озимых культур завершена на площади 294 тысячи гектаров, что составляет 91% от плана. Отмечается, что аграрии региона обеспечены всем необходимым для успешной работы: удобрениями, техникой, топливом и семенами. В этом году общая посевная площадь ожидается на уровне 1 миллиона 157 тысяч гектаров, что на 9% больше, чем пять лет назад.

К пятнице, 15 мая, в Рязанской области засеяно 143 тысячи гектаров яровых зерновых культур. Как сообщили в пресс-службе Сельского хозяйства по региону, этот показатель составляет 42% от запланированной площади.

