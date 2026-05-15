Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
22°
Сбт, 16
21°
Вск, 17
26°
ЦБ USD 73.14 -0.2 15/05
ЦБ EUR 86.29 0.39 15/05
Нал. USD 75.26 / 74.70 15/05 15:57
Нал. EUR 89.50 / 90.27 15/05 15:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 830
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 075
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 178
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 083
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанская полиция возбудила дело о хищении 300 тысяч рублей у пенсионерки
Телефонные мошенники убедили 73-летнюю жительницу Москвы, которая проживает на даче в Михайловском районе Рязанской области, перевести 300 тысяч рублей на «безопасный счет». По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Женщина рассказала, что сначала ей позвонил неизвестный и сообщил о якобы пришедшей посылке. Поскольку пенсионерка действительно ожидала доставку, она не заподозрила обман и продиктовала код из СМС.

Телефонные мошенники убедили 73-летнюю жительницу Москвы, которая проживает на даче в Михайловском районе Рязанской области, перевести 300 тысяч рублей на «безопасный счет». По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В МО МВД РФ «Михайловский» поступило заявление от женщины. Она рассказала, что сначала ей позвонил неизвестный и сообщил о якобы пришедшей посылке. Поскольку пенсионерка действительно ожидала доставку, она не заподозрила обман и продиктовала код из СМС.

После этого с ней связались люди, представившиеся сотрудниками государственных органов и правоохранительных структур. Они заявили, что на ее имя якобы оформлена генеральная доверенность и мошенники могут получить доступ к ее счетам. Чтобы «сохранить деньги», женщину убедили перевести сбережения на «безопасный счет».

Следуя указаниям, пенсионерка приехала в Рязань и перевела злоумышленникам 300 тысяч рублей. Позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Полиция напоминает, что государственные органы не требуют переводить деньги и не используют так называемые «безопасные счета». Если в разговоре звучат подобные формулировки, это признак мошенничества.