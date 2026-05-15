Рязанская полиция возбудила дело о хищении 300 тысяч рублей у пенсионерки

Телефонные мошенники убедили 73-летнюю жительницу Москвы, которая проживает на даче в Михайловском районе Рязанской области, перевести 300 тысяч рублей на «безопасный счет». По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Женщина рассказала, что сначала ей позвонил неизвестный и сообщил о якобы пришедшей посылке. Поскольку пенсионерка действительно ожидала доставку, она не заподозрила обман и продиктовала код из СМС.

В МО МВД РФ «Михайловский» поступило заявление от женщины. Она рассказала, что сначала ей позвонил неизвестный и сообщил о якобы пришедшей посылке. Поскольку пенсионерка действительно ожидала доставку, она не заподозрила обман и продиктовала код из СМС.

После этого с ней связались люди, представившиеся сотрудниками государственных органов и правоохранительных структур. Они заявили, что на ее имя якобы оформлена генеральная доверенность и мошенники могут получить доступ к ее счетам. Чтобы «сохранить деньги», женщину убедили перевести сбережения на «безопасный счет».

Следуя указаниям, пенсионерка приехала в Рязань и перевела злоумышленникам 300 тысяч рублей. Позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Полиция напоминает, что государственные органы не требуют переводить деньги и не используют так называемые «безопасные счета». Если в разговоре звучат подобные формулировки, это признак мошенничества.