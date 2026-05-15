Рязанская область вошла в число лидеров по спросу на детские книги об искусстве

Самыми востребованными оказались книги о музыке, в том числе «Секреты великих композиторов» Артема Варгафтика. Аналитики отметили, что среди регионов с высоким уровнем потребления таких изданий — Рязанская область. Также в списке Липецкая и Московская области, Москва, Псковская, Воронежская, Костромская области, Петербург, Краснодарский край и Татарстан.

В России вырос интерес к детской литературе об искусстве — с начала 2026 года спрос увеличился почти на четверть (22%). Об этом сообщило издание ТАСС.

