Рязанцев предупредили об аномально жаркой погоде

Аномальная жара в Рязанской области ожидается на предстоящей неделе, начиная с понедельника, 18 мая. Тепло будет и в других регионах ЦФО, в том числе в Москве и Подмосковье. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 7-9 градусов. Предполагается, что продлится аномальная жара пять суток. Днем столбики термометров могут подняться до +27-32 градусов.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

