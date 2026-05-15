Рязанцев предупредили о фейковых рассылках от имени Народного фронта

В Рязани вновь зафиксировали случаи распространения мошеннических сообщений, выдаваемых за обращения Народного фронта. По данным источника, злоумышленники рассылают организациям, компаниям и бизнесу эмоциональные письма с призывами перевести средства якобы «на помощь СВО». В Народном фронте подчеркнули, что все официальные сборы в рамках проекта «Всё для Победы!» являются добровольными и проводятся исключительно через сайт pobeda.onf.ru. Там же публикуются отчеты о собранных и переданных средствах.

В Рязани вновь зафиксировали случаи распространения мошеннических сообщений, выдаваемых за обращения Народного фронта. Об этом сообщили в организации.

По данным источника, злоумышленники рассылают организациям, компаниям и бизнесу эмоциональные письма с призывами перевести средства якобы «на помощь СВО».

В Народном фронте подчеркнули, что все официальные сборы в рамках проекта «Всё для Победы!» являются добровольными и проводятся исключительно через сайт pobeda.onf.ru. Там же публикуются отчеты о собранных и переданных средствах.

Жителей и организации призывают быть внимательными и проверять источники информации.